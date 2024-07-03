شهر يوليو قادم بالخير .. جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

مع اقتراب نهاية الشهر زادت استفسارات كثير من مستفيدي “تكافل وكرامة” حول موعد صرف معاش يوليو، وعن حقيقة الأمر حيث يتساءل المواطنين عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024، فسنستعرض لكم ايضاً كيفية الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا وعن الموعد الرسمي لصرف معاش “تكافل وكرامة” لشهر يوليو 2024.

جدول صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

سيتم صرف معاش “تكافل وكرامة” للمستحقين في شهر يوليو بما يتوافق مع الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فبراير الماضي فقد تمت الموافقة على زيادة نسبتها 15% لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وبذلك تكون الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش وقد تم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من مارس 2024، فأن المخطط الذي تم وضعه قد خصص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” خلال العام المالي 2024-2025، أما عن شهر يوليو وعن تداول زيادة به فلا يوجد أي قرارات إضافية بشأن الزيادة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تم توفير رابط يتيح للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

اختيار المستحق لمعاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم بالكامل.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر بعد ذلك جميع البيانات المطلوبة للاستعلام عنها.

فقد حددت من وزارة التضامن الاجتماعي بأن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 سيكون في منتصف كل شهر في جميع أماكن صرف الدعم النقدي، وبذلك فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو سيبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل، فالجدير بالذكر بأنه لم يصدر حتى الآن بيان حكومي بتقديم موعد صرف “تكافل وكرامة”.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

يستفيد في الوقت الحالي 5.2 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة، وذلك وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي، فيمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من عدة أماكن، منها: