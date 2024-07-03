كل عام والجميع بخير “رسميًا موعد العام الهجري الجديد 1446” وموعد الإجازة للقطاع الحكومي

يعد تحديد موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 حدثا مهم ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم،حيث يمثل مناسبة دينية عظيمة لتجديد الإيمان والبدء بمشاريع جديدة، ولكن على عكس التقويم الميلادي، فأن تحديد بداية العام الهجري يعتمد على رؤية هلال شهر محرم مما يضيف عليه طابع من الروحانية والانتظار.

موعد العام الهجري الجديد 1446

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أمس عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1446 مؤكداً أن هلال شهر محرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 59يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024. وبناء على ذلك فإن غرة شهر محرم أول أيام العام الهجري الجديد 1446 ستكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

كما أوضح الدكتور طه رابح رئيس المعهد، أن “الهلال الجديد لن يكون قد سيكون عند غروب شمس يوم الرؤية يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445هـ الموافق 5 يوليو 2024م في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية”.

كما وضح بأن إمكانية رؤية الهلال الجديد في مساء يوم السبت 6 يوليو 2024م ضعيفة جداً في جميع أنحاء الوطن العربي والإسلامية وذلك لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس بمدة قصيرة وغروب القمر بعد الشمس بمدة قصيرة أيضاً، فمن الممكن رؤية الهلال الجديد في صباح يوم الأحد 7 يوليو 2024م.

عبارات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446