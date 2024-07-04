7% وهنقبض بدري|..حقيقة زيادة مرتبات يوليو للمدرسين+موعد صرف مرتبات شهر 7

حقيقة زيادة مرتبات يوليو للمدرسين نظرًا لاقتراب الموعد الخاص للعام المالي الجديد وتعيين تطبيق الموازنة الخاصة بعام 2024/2025 التي تم إصدارها من قبل المجلس النواب في ظل الفترات الزمنية الماضية، فإنه قد تم تزايد التساؤلات بشأن حقيقة زيادة مرتبات يوليو للمدرسين والموظفين وفقًا للقانون الخاص بالخدمة المدنية التي يتعين بزيادة المرتبات بالإضافة إلى القيمة الخاصة للعلاوة المستمرة، والتي يتم تعيينها كل عام خاصة في أول شهر يوليو، حيث أنه قد تم تقدير قيمة الأجور والتعويضات الخاصة بالنسبة للعاملين في المشروع المختص بالموازنة العامة بأنه يتمثل بقيمة 575 مليار جنيه.

حقيقة زيادة مرتبات يوليو للمدرسين

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة حقيقة زيادة مرتبات يوليو لجميع الموظفين، لذلك قد تم إصدار بعض التصريحات الخاصة بالتأكيد على أنه لم يتم تطبيق تلك القرار، لأنه قد تم تبكير الموعد الخاص بزيادات شهر يوليو من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة، والتي تم تعيينها لتكون في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من الموعد المختص بها كل عام.

موعد صرف المرتبات الخاصة بالنسبة لشهر يوليو

أصدرت الجهات المسؤولة في مديرية المالية بعض التصريحات بشأن تبكير الموعد الخاص بصرف رواتب الموظفين في شهر يوليو واغسطس وسبتمبر أيضاً، حيث أنه تبدأ من اليوم الموافق 18 من نفس الشهر، وتتمثل الأيام الخاصة بصرف رواتب المتأخرات أنها تكون في اليوم الثامن والعاشر و11.

الأماكن الخاصة بصرف مرتبات شهر يوليو لعام 2024

يمكن لجميع الموظفين سهولة صرف المرتبات الخاصة بهم من خلال: