تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الجديد على عرب سات ونايل سات “خطوات الضبط بكل سهولة

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي حيث تبث العديد من المباريات والبطولات الحصرية في مختلف الرياضات مما يجعل المشاهدين يرغبون في متابعة أخبار الرياضة والاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة، فسنوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقما الصناعية المختلفة.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تم توضيح تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من قبل القناة حيث تعمل على تحديث التردد لخاص بها باستمرار وذلك للتحديث من جودتها وتتمثل الترددات فيما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكنك ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على القمر الصناعي عرب سات ووتمثل خطوات ضبطه فيما يلي:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يجب العلم أن هذه الترددات تختلف من منطقة إلى أخرى، لذا يرجى القيام بالتأكد من مراجعة دليل جهاز الاستقبال الخاص بك أو البحث على الإنترنت للحصول على الترددات الدقيقة لمنطقتك.

خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت