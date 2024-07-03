تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الجديد على عرب سات ونايل سات “خطوات الضبط بكل سهولة

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي حيث تبث العديد من المباريات والبطولات الحصرية في مختلف الرياضات مما يجعل المشاهدين يرغبون في متابعة أخبار الرياضة والاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة، فسنوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على الأقما الصناعية المختلفة.
تردد قناة اون تايم سبورت 2024
تم توضيح تردد قناة اون تايم سبورت 2024 من قبل القناة حيث تعمل على تحديث التردد لخاص بها باستمرار وذلك للتحديث من جودتها وتتمثل الترددات فيما يلي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
كما يمكنك ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على القمر الصناعي عرب سات ووتمثل خطوات ضبطه فيما يلي:
- التردد: 11747
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
يجب العلم أن هذه الترددات تختلف من منطقة إلى أخرى، لذا يرجى القيام بالتأكد من مراجعة دليل جهاز الاستقبال الخاص بك أو البحث على الإنترنت للحصول على الترددات الدقيقة لمنطقتك.
خطوات ضبط تردد قناة اون تايم سبورت
- قم بتشغيل جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال حيث تختلف طريقة الوصول إلى هذه القائمة من جهاز لآخر، فعادة ما تكون موجودة في القائمة الرئيسية أو في الإعدادات.
- اختر خيار “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي عن القنوات”.
- أدخل التردد الخاص بقناة أون تايم سبورت:
- اضغط على زر “بحث” أو “حفظ”.
- انتظر حتى يقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القناة.
- فبمجرد العثور على القناة ستتم إضافتها إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال ويمكنك في ذلك الوقت أن تستمتع بمشاهدة قناة أون تايم سبورت.