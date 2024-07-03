هتتفرج على أي مباراة وأنت في بيتك “تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024” وفرت عليك وقت ومجهود

تعد قناة بين سبورت من أشهر القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تبث العديد من المباريات والبطولات الحصرية في مختلف الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة التنس والعديد من الرياضات الأخرى لذلك يرغبون في متابعة أخبار الرياضة والاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة.

تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

يمكن لجميع عشاق كرة القدم القيام بضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 حتى يستطيعوا مشاهدة المباريات والبطولات الحصرية في مختلف الرياضات وذلك من خلال ادخال معلومات القمر الصناعي سواء النايل سات والعرب سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12476

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كما يمكنك ضبط القناة على القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط قناة بين سبورت على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط الترددات التي قمنا بذكرها سابقاً من خلال اتباع عدة خطوات حتى تستطيع تنزيلها ومشاهدتها رسمياً وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال تختلف طريقة الوصول إلى هذه القائمة من جهاز لآخر، لكن عادة ما تكون موجودة في القائمة الرئيسية أو في الإعدادات.