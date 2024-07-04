ماهي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 100 ألف دينار فوق الراتب أثارت اهتمام الكثير من المواطنين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانت القيمة الإجمالية للرواتب بعد هذه الزيادة وصلت حقا إلى 700 ألف دينار عراقي، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إضافة زيادات أخرى على الرواتب لتعزيز مستوى حياة المواطنين، وإذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد من التفاصيل سنوضح لكم في السطور التالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

قررت وزارة المالية رفع الحد الأدنى بعد التعديل الجديد إلى 700 ألف دينار عراقي، ومقدار الزيادة سيكون 200 ألف دينار عراقي ومع ذلك، لم يتم بعد تصديق هذا القرار رسميا من قبل مجلس الوزراء، وسنوافيكم بالتفاصيل في حال صدور أي قرار رسمي بشأن ذلك.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024

تيسر الحكومة العراقية للمواطنين الوصول إلى معلومات وتفاصيل رواتبهم، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع إلكتروني للاطلاع على ذلك، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

ادخل موقع وزارة المالية العراقية على الإنترنت.

اضغط على قسم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

اكتب التفاصيل والمعلومات الشخصية للشخص الذي يرغب في الاستعلام مثل اسمه ورقم هاتفه ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

تحقق وتأكد من دقة إدخال البيانات.

انقر على تبويب الاستعلام.

سيتم عرض جدول يحتوي على جميع تفاصيل ومعلومات الرواتب بشكل موسع مع توضيح ما إذا كانت هناك زيادة أو لا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقي أنه يجب على المتقاعدين الحضور إلى المنافذ الحكومية في اليوم الأول من كل شهر لاستلام رواتبهم، وإذا تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية سيتم تحديده يوم آخر بشكل إضطراري، ومن المؤكد أن رواتب شهر يوليو ستصرف يوم الاثنين الأول من الشهر.

قيمة زيادة التقاعد الجديدة لشهر يوليو 2024