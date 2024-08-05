بعد قليل.. إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة .. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

زال البحث قائم ومستمر من جانب عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة الذين يريدون أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بهم حيث انه وزاره التربيه والتعليم المصريه قامت بالإشارة إلى تلك الخطوات التي تخص الاستعلام عن تلك النتيجة ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن الحصول على النتيجة بمنتهى السهوله واليسر من خلال موقع الرسمي الالكتروني المخصص للاستعلام والذي تم توفيره من جانب وزاره التربيه والتعليم وتبدر الإشارة بأن الحصول على نتيجه الثانويه العامه من اسهل الامور التي يمكن القيام بها في هذا الوقت الجاري وذلك ما بينته وزاره التربيه والتعليم وفي مقالنا هذا سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن تلك النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2024

في الحقيقه ان البحث كبير للغاية من جانب الطلبة والطالبات بالثانوية العامة عبر محركات البحث جوجل فيما يخص كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة، إذ ن الطالب يستطيع بكل سهولة ويسر أن يطلع على نتيجته عندما ينتقل للموقع الرسمي الخاص بوزارة التربيه والتعليم المصرية، ومن الجدير بالذكر أن الحصول على تلك النتيجة من اسهل الامور التي يمكن للطالب القيام بها، ويمكنك أن تطلع على نتيجتك باتباعك النقاط التالية:

اذهب إلى موقع “نتيجة نت” على الإنترنت.

اذهب لموقع الوزارة من هنا.

سجل رقم جلوسك.

اضغط على زر “استعلام”.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2024، رسميًا، وهو غدا الثلاثاء 6 أغسطس 2024، بعدما يتم اعتمادها من الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وإعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 رسميًا خلال المؤتمر الصحفي، كما حدث خلال الأعوام السابقة.

أوائل الثانوية العامة 2024

يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 202 ، من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، كما يجرى استبعاد الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتحدد الكنترولات أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات بنتيجة الثانوية العامة 2024 وترسلها إلى وزارة التعليم، وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 المقرر إعلانها: (أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ومدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين والدمج).

رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2024

تم توفير رابط رسمي ليتم عن طريقه الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة، فقط عليك أن تقوم بالانتقال إلى رابط الوزارة من هنا، وبعد ذلك تسير على خطوات الاستعلام التي تم إرفاقها من جانب الوزارة وتوضيحها.