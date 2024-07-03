NOW نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
NOW نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس
نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

نتيجة الشهادة الإعدادي في دولة ليبيا، من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي أمام جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلان النتائج بالدرجات التي تم الحصول عليها بهذه المرحلة الدراسية، وأصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن النتيجة، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفه لكم في السطور التالية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن ذلك وافق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحيث يسهل على جميع الطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نتائجهم، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، مع فتح باب التظلم أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم لإعادة تصحيح المواد الخاصة بهم مرة أخرى.

NOW نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس
NOW نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادي في ليبيا

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في دولة ليبيا بما وصل عدد الطلاب حينها لـ 210 ألف طالب وطالبة، وذلك بإتباع الأتي:-

  • أن تنتقل إلى منظومة الامتحانات الليبية عبر الإنترنت.
  • أو النقر على موقع نتيجة نت.
  • ثم يتم العمل على تحديد “الشهادة الاعدادية”.
  • ليتم إدخال المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة في الخانات الخاصة بذلك.
  • النقر على زر “بحث”.
  • ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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