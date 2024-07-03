NOW نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادي في دولة ليبيا، من أكثر الكلمات بحثًا في الوقت الحالي أمام جميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم بذلت قصارى جهدها لكي يتم العمل على إعلان النتائج بالدرجات التي تم الحصول عليها بهذه المرحلة الدراسية، وأصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن النتيجة، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفه لكم في السطور التالية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

كشفت وزارة التربية والتعليم الليبية، عن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن ذلك وافق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحيث يسهل على جميع الطلاب والطالبات إمكانية الإطلاع على نتائجهم، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، مع فتح باب التظلم أمام الطلاب المتضررين من نتائجهم لإعادة تصحيح المواد الخاصة بهم مرة أخرى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادي في ليبيا

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في دولة ليبيا بما وصل عدد الطلاب حينها لـ 210 ألف طالب وطالبة، وذلك بإتباع الأتي:-