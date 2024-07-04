برابط مباشر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق

يمكنك الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث تم الإعلان عن مستفيدي الدفعة الأخيرة 2024، ويعتبر هذا البرنامج إحدى المبادرات الرئيسية التي تنفذها الحكومة العراقية، حيث يستهدف الأسر ذات الاحتياجات العالية في العراق ويوفر لهم دعما ماليا شهريا لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم، ويجب الإشارة إلى أن هذا الدعم متوفر فقط للفئات المستحقة وسنشرح في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يطرح الكثيرون تساؤلات حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، لذلك قررنا أن نقدم لكم الطريقة، وهي كما يلي:

ادخل الى موقع منصة مظلتي الإلكتروني الرسمي.

سجل الدخول بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

انتقل إلى قسم الخدمات الرقمية المتاحة على المنصة.

اختار الخدمة الملائمة لعرض قائمة المستفيدين.

حدد الدفعة التي تود الاستعلام عنها.

اختار المحافظة التابع للمستفيد.

أدخل البيانات الشخصية بدقة لضمان صحتها.

انتظر قليلا حتى تظهر النتائج.

يمكنك أيضا تنزيل قائمة الأسماء بصيغة PDF والبحث عن الاسم الذي تريده.

أهم شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك عدد من الشروط التي يجب تحقيقها للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتشمل ما يلي:

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

تتراوح أعمار النساء بين 15 و 55 عاما.

يجب أن يكون عمر الرجال بين 18 و 69 سنة.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية العراقية.

توفير دليل على دخل الشهري للشخص العراقي الذي يتقدم.

الدعم متاح للأفراد الفقراء والمعاقين بالإضافة إلى النساء المطلقات والأرامل.

ماهي الوثائق والمستندات الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

قامت السلطات العراقية بتحديد بعض الوثائق والمستندات الضرورية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي: