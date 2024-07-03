أبشر الجميع في نجاح .. الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 بالاسم فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النتيجة اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الرسمي لمنظومة الامتحانات لجميع محافظات ليبيا، بعد ما قاموا جميع الطلاب بأداء امتحانات الدور الأول في بداية شهر يونيو واستمرت جميع اعمال الكنترول حتى اعتماد النتيجة، لذلك دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 تابعونا.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

يصل عدد الطلاب الذين أدوا الشهادة الإعدادية امتحان الدور الأول في ليبيا إلى 210 ألف طالب وطالبة في 15 ألف مركز، ويستطيع أيضا جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكترونيا من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في بادئة الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنظومة الامتحانات الليبية.

اختر خيار شهادة الإعدادية الدور الأول.

قم بتدوين البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة الاستعلام وبذلك يظهر أمامك نافذة بتفاصيل الدرجات في جميع المواد.

رابط الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

تمثل مرحلة الشهادة الإعدادية في ليبيا أهمية كبيرة عند جميع الطلاب لأنها المرحلة المتوسطة بين الابتدائية ومرحلة الثانوية ويتنقل فيها الطلاب إلى التعليم الثانوية، لذلك يولي أولياء الأمور اهتمام عالي جدا بنتيجة الامتحانات والتي تظهر اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية وأيضا بوابة منظومة الامتحان بعد نشر خبر اعتماد النتيجة بشكل رسمي وتفعيل رابط الاستعلام المباشر الاستعلام على النتائج بيسر دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.