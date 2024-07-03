وزارة التربية الليبية .. رابط نتائج الشهادة الاعدادية 2024 بني غازي “هنــا” بالاسم فقط

ينتظر أكثر من 210 ألف طالب وطالبة في ليبيا بالقلق والتوتر وقت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا الدور الأول عام 2024 برقم الجلوس، بعد ما أدوا إجراء الامتحانات واستمرت أسبوعين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، لذلك يبحث عدد كبير من الطلاب على رابط نتائج الشهادة الاعدادية 2024 بني غازي وهذا سنتركه لكم في هذا التقرير تابعونا.

رابط نتائج الشهادة الاعدادية 2024 بني غازي

كشفت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن رابط فعال للاستعلام على نتائج شهادة الإعدادية بعد اعتماد النتيجة رسميا خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن نسب نجاح النتيجة وتصل نسبتها إلى 60%، ويستطيع الآن جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

ثم قم بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال اسم الطالب رباعي والرقم الامتحان التابع للطالب.

ثم قم بالضغط على زر استعلام.

بذلك يظهر أمامك نافذة أخرى بتفاصيل النتيجة في جميع المواد الدراسية فور اعتماد النتيجة رسمياً.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2024

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في ليبيا عن موعد ظهور إعلان النتيجة رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، حيث أكدت مصادر موثوق فيها عن أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة في كافة محافظات ليبيا، ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج بشكل إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.