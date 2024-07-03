ألف مليون مبروك على النجاح .. نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم “هنـــا”

يبحث عدد كبير من الطلاب أولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم ورابط الاستعلام، حيث أعلنت وزارة التعليم الليبية أن النتيجة سوف تكون متاحة اليوم لجميع الطلاب والطالبات اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، لذا دعونا نترك لكم رابط وخطوات الاستعلام في هذا التقرير تابعونا.

نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم

أنهي جميع الطلاب والطالبات امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية ليبيا وأكد دكتور موسى المقريف الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم الليبية على أن تم اعتماد النتيجة بنسبة نجاح تخطى الـ 80% وأن النتائج أصبحت متوفرة على الموقع بشكل رسمي في موقع الوزارة لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام بيسر دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم الليبية أن الوزارة تابعت جميع أعمال الكنترول لكي تضمن شفافية رصد الدرجات لجميع الطلاب وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج موضحة أمامكم فيما يلي: