“حقق الحلم” طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2024 وربح أكثر من 100000 دولار برسالة واحدة

يتطلع العديد من الأشخاص في عدد من البلدان العربية إلى معرفة كيفية التسجيل في مسابقة الحلم 2024، وتعتبر مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات التي اكتسبت شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة، لذلك سنقدم من خلال هذا المقال كافة المعلومات الضرورية حول هذه المسابقة.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2024

بإمكان الأفراد من جميع البلدان العربية المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

يجب البحث عن رقم الاشتراك المُخصص للمسابقة الدولية التي ستقام.

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص في بلد الإقامة.

ثم يرسل برنامج التأكيد رسالة إلى رقم هاتفك الذي تم تقديمه.

ثم يواجه الشخص العديد من الأسئلة، وكلما أجاب بشكل صحيح على تلك الأسئلة زادت فرصته في الربح.

شروط التسجيل في مسابقة حلم

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، من أجل الفوز في هذه المسابقة.

يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا في أحد الدول العربية.

يجب على المشترك قراءة جميع القوانين والأحكام المتعلقة بالمسابقة والموافقة عليها.

يجب على المشترك أن لا يكون له صلة قرابة مع أي فرد ينتمي إلى البرنامج أو قناة MBC.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

نوضح لكم الأرقام المستخدمة في تسجيل رقم الهاتف للمشاركة في مسابقة الحلم من مختلف البلدان العربية، وهي كما يلي: