نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024، مع انتهاء طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024، بدأت مراكز التصحيح في كافة المحافظات العراقية عملها في تصحيح ورصد الدرجات، وقد وجهت وزارة التربية والتعليم العراقية بضرورة تحري الدقة في عمليات التصحيح وإنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

لتسهيل عملية الحصول على النتائج قامت وزارة التربية والتعليم بطرح روابط إلكترونية للاستعلام عن النتائج، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت، يمكن الوصول إلى نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 من خلال موقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي، عن تفاصيل اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2024، وذلك بعد أن تنتهي لجان التصحيح من جميع الإجراءات اللازمة وتصل إلى النتائج النهائية، حيث سيتم مراجعتها من قبل المختصين المكلفين من قبل الوزارة قبل اعتمادها رسميًا.

يجدر بالذكر أن نتائج السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2024 ستكون متاحة فور الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى ذلك سيتم نشر النتائج عبر موقع نتائجنا وهو أحد المواقع الرسمية المعتمدة التي تقدم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية في العراق

استعلام نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 من موقع نتائجنا

إليكم خطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائجنا:

الدخول إلى موقع نتائجنا عبر الرابط المخصص. اختيار القسم الخاص بنتائج السادس الإعدادي. تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب. إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. الضغط على زر استعلام أو بحث للحصول على النتائج.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو التوجه إلى المدارس.