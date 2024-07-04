إضافات جديدة في واتساب الذهبي الجديد 2024 هتذهلك في آخر تحديث WhatsApp Gold

تم إصدار واتساب الذهبي بنسخة معدلة ومتقدمة مع الكثير من الميزات الجديدة التي لم تكن متوفرة في الإصدار الأصلي، يتم تقديم جميع هذه الميزات في واجهة المستخدم الرئيسية بشكل سهل وميسر، لقد حقق واتساب الذهبي شهرة واسعة بسرعة كبيرة في البلدان العربية وقد أصبح الخيار الأول للعديد من المستخدمين بفضل مزاياه الكثيرة، كما أن الذهبي هو أول إصدار من واتساب بلس الذي تم تطويره وتحسينه والذي أصبح الآن الخيار المفضل للكثيرين.

إضافات جديدة في WhatsApp Gold

يأتي واتساب الذهبي في إصداره الأخير 2024 بمجموعة متنوعة من الإضافات التي تعزز تجربة المستخدم وتجعله يستمتع بأداء التطبيق بشكل استثنائي، ومن بين هذه الميزات نجد:

تم تحسين النسخة ضد الهكر أو الحظر.

تحديث إصدار واتساب إلى النسخة 2.24.7.81.

تمت إضافة خاصية تقسيم المحادثات والمجموعات إلى قسمين في التطبيق.

يمكن سحب مربع الدردشة في أي اتجاه للوصول إلى الخيارات بسرعة أكبر.

يمكن التحكم في واجهة المستخدم باستخدام التعرف على البصمات.

تعديل الرموز والأشكال ونقلها من قسم الأنماط.

إضافة خطوط جديدة مع امكانية معاينتها قبل الاستخدام.

حلت مشكلة عدم تثبيت التطبيق وتم حل بعض المشاكل التي كانت موجودة في النسخة السابقة.

ما الجديد واتساب الذهبي 2024 الإصدار الأخير؟

يحتوي الإصدار الجديد على العديد من الميزات التي تجعله النسخة الأفضل من واتساب، مما يتيح له المنافسة بشكل قوي ومن بين أبرز ميزاته تذكر: