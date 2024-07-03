محرر القدس سوف يعود.. موعد عرض صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الموسم الثاني على trt التركية

موعد عرض صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الموسم الثاني، يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أبرز المسلسلات التاريخية التي تعرض على العديد من القنوات الفضائية، يتميز هذا العمل بأنه واحد من أفضل وأهم الإنتاجات التركية التاريخية، حيث يروي قصة الكفاح والفتوحات التي خاضها القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي.

نظراً لأهمية هذا المسلسل وقيمته الفنية والتاريخية يتطلع الكثيرون إلى معرفة الموعد المحدد لعرضه وأسماء القنوات التي ستقوم ببثها، تابعونا للحصول على المزيد من التفاصيل حول عرض هذا العمل الرائع والقنوات التي ستتيح لكم مشاهدته.

موعد عرض صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الموسم الثاني

سنتناول فيما يلي التفاصيل المتعلقة ب موعد عرض صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الموسم الثاني على التلفاز:

أعلنت الشركة المنتجة لهذا المسلسل عن اقترابها من الانتهاء من تصوير الموسم الثاني وأشارت إلى أن العرض سيبدأ قريباً وذلك في شهر أغسطس من عام 2024.

يتناول المسلسل مجموعة من الأحداث التاريخية المهمة.

حيث يركز على الفتوحات العظيمة التي قام بها القائد البطل صلاح الدين الأيوبي،

بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الوقائع والأحداث الأخرى التي كانت جزءاً من حياته ومسيرته العسكرية والسياسية.

ترقبوا هذا المسلسل الرائع في شهر أغسطس القادم و استمتعوا بمتابعة قصة هذا القائد العظيم من خلال أحداث مشوقة ومليئة بالإثارة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

فيما يلي تفاصيل التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية التي ستقوم بعرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، يمكن تحميل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات باستخدام التردد 12645 المعطيات التقنية الأخرى للقناة هي كما يلي:

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

جودة القناة: HD

بهذه الإعدادات، ستكون قادرًا على متابعة الموسم الثاني من المسلسل التاريخي الرائع صلاح الدين الأيوبي بجودة عالية وبدون تشويش.