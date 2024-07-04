نزل الان.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 على جميع النايل سات واتفرج علي المؤسس عثمان والمسلسلات التركية بجودة عالية

تعد قناة الفجر من أبرز وأشهر القنوات الفضائية التي تعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التركية المترجمة إلى اللغة العربية، ومن أهمها مسلسل قيامة عثمان لذلك يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة تردد قناة الفجر، ويقومون بالبحث عنه باستمرار في مقالنا اليوم سنسلط الضوء على هذا التردد بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

تحديث قناة الفجر الجزائرية الجديد يأتي حاملا إشارة بث مميزة تساعد المشاهدين على متابعة برامج القناة بدون انقطاع، كما تم تضمين بعض التقنيات الحديثة مثل جودة DH، لذلك يمكنكم الآن الحصول على تردد القناة على العديد من الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات وأقمار أخرى متنوعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

قناة الفجر الجزائرية تبث محتواها على مدار الساعة دون توقف، وتعرض أحدث المسلسلات التركية والأفلام والبرامج بجودة عالية ودون انقطاعات أو تشويش، التردد هو كما يلي:

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

إليك الخطوات لتحميل قناة الفجر الجزائرية خطوة بخطوة:

اختار قائمة Menu من جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر.

اذهب إلى إعدادات الجهاز.

حدد قائمة الترددات ثم النقر على زر “إضافة تردد جديد”.

أدخل معلومات تردد قناة الفجر الجزائرية 2024.

التردد، سرعة الترميز، اتجاه الاستقطاب، نسبة تصحيح الخطأ.

اضغط على OK من الريموت كنترول.

يبدأ الجهاز في تحميل التردد خلال بضع ثواني.

بعد الانتهاء اضغط على كلمة “حفظ”.

مميزات قناة الفجر الجزائرية 2024

تحدثنا عن تردد قناة الفجر على القمرين، وسنستعرض الآن الميزات التي تتمتع بها قناة الفجر الفضائية، ومن أبرزها ما يلي: