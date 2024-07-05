افضل شفرات جاتا GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ هتخلص كل المستويات بضغطة واحدة.. كلمات سر جي تي اي قوية

يحتاج اللاعبين إلى الحصول على شفرات جاتا لعبة القتال الشهيرة التي يحتاج إليها اللاعبين في الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات القتالية التي تناسب لعبة جاتا أكثر ألعاب القتال والقوة في عالم ألعاب الفيديو، حيث تحظى اللعبة بشعبية كبيرة منذ نشأتها وكانت مصممة خصيصا لأجهزة الكمبيوتر ولكن مع المطالبات الكثيرة بوجود نسخة منها على الهواتف تم تصميم نسخة مصغرة منها على أجهزة الهواتف وبذلك زادت شعبية اللعبة بشكل أكثر من ذي قبل.

شفرات جاتا

هناك الكثير من شفرات جاتا التي يستخدمها اللاعب للحصول على الكثير من الأسلحة والذخيرة داخل اللعبة ويعد من أفضل هذه الشفرات ما يلي:

شفرات الأسلحة

أسلحة فئة 1 الأسلحة الأساسية مثل المسدسات والبنادق لها شفرة LXGIWYL

أما عن أسلحة فئة 2 أسلحة متوسطة القوة مثل البنادق الهجومية شفرتها هي KJKSZPJ

وبالنسبة لأسلحة فئة 3 أسلحة قوية مثل القاذفات والقناصات شفرة UZUMYMW.



شفرات الصحة

صحة لا نهائية بمعنى أنها تجعل اللاعب لا يموت شفرة BAGUVIX.

مال وصحة تمنح اللاعب صحة كاملة ومال ودروع شفرة HESOYAM.

مقاومة لا نهائية تجعل اللاعب يتحصن من الهجمات VKYPQCF.

شفرات المركبات

شفرة إظهار جميع السيارات هي: AIYPWZQP

شفرة التصويب على السيارات وأنت تقود هي: OUIQDMW

شفرة تفجير كل السيارات التي بجوارك هي CPKTNWT

شفرة طيران السيارة هي EHIBXQS .

شفرات لبعض الأماكن والأشخاص

شفرة تسليح أي شخص بمسدس هي SJMAHPE

شفرة تسليح أي شخص بصواريخ هي ZSOXFSQ

شفرة تسليح جميع المواطنين هي FOOOXFT.

شفرة تعمل على تحسين الأداء