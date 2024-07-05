افضل شفرات جاتا GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ هتخلص كل المستويات بضغطة واحدة.. كلمات سر جي تي اي قوية

يحتاج اللاعبين إلى الحصول على شفرات جاتا لعبة القتال الشهيرة التي يحتاج إليها اللاعبين في الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات القتالية التي تناسب لعبة جاتا أكثر ألعاب القتال والقوة في عالم ألعاب الفيديو، حيث تحظى اللعبة بشعبية كبيرة منذ نشأتها وكانت مصممة خصيصا لأجهزة الكمبيوتر ولكن مع المطالبات الكثيرة بوجود نسخة منها على الهواتف تم تصميم نسخة مصغرة منها على أجهزة الهواتف وبذلك زادت شعبية اللعبة بشكل أكثر من ذي قبل.
شفرات جاتا
هناك الكثير من شفرات جاتا التي يستخدمها اللاعب للحصول على الكثير من الأسلحة والذخيرة داخل اللعبة ويعد من أفضل هذه الشفرات ما يلي:
شفرات الأسلحة
- أسلحة فئة 1 الأسلحة الأساسية مثل المسدسات والبنادق لها شفرة LXGIWYL
- أما عن أسلحة فئة 2 أسلحة متوسطة القوة مثل البنادق الهجومية شفرتها هي KJKSZPJ
- وبالنسبة لأسلحة فئة 3 أسلحة قوية مثل القاذفات والقناصات شفرة UZUMYMW.
- صحة لا نهائية بمعنى أنها تجعل اللاعب لا يموت شفرة BAGUVIX.
- مال وصحة تمنح اللاعب صحة كاملة ومال ودروع شفرة HESOYAM.
- مقاومة لا نهائية تجعل اللاعب يتحصن من الهجمات VKYPQCF.
شفرات المركبات
- شفرة إظهار جميع السيارات هي: AIYPWZQP
- شفرة التصويب على السيارات وأنت تقود هي: OUIQDMW
- شفرة تفجير كل السيارات التي بجوارك هي CPKTNWT
- شفرة طيران السيارة هي EHIBXQS .
شفرات لبعض الأماكن والأشخاص
- شفرة تسليح أي شخص بمسدس هي SJMAHPE
- شفرة تسليح أي شخص بصواريخ هي ZSOXFSQ
- شفرة تسليح جميع المواطنين هي FOOOXFT.
شفرة تعمل على تحسين الأداء
- شفرة زيادة قوة الأسلحة هي NCSGDAG.
- شفرة ذخيرة مبتخلصش هي: WANRLTW.
- هناك الكثير من الشفرات الأخرى للعبة جاتا ولكن تعد هذه الشفرات هي أهم الشفرات الصالحة التي يستخدمها اللاعبين داخل اللعبة.