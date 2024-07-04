نزلها لاطفالك وفرحهم بيها.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 Toyor Al Janah لتسلية الأطفال بأحلى الأناشيد

بعد أن بدأت إجازة الكثير من الأطفال بدأت العديد من الأمهات في البحث عن أفضل القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى للأطفال، ومن بين أفضل هذه القنوات تأتي قناة طيور الجنة، حيث تحظى بشعبية واسعة بين الأطفال والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المميزة والمخصصة للأطفال، بالإضافة إلى محتوى هادف يناسب جميع الأعمار قناة طيور الجنة تعمل على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

من أبرز مميزات قناة طيور الجنة أنها تتوافر بترددات متنوعة على معظم الأقمار الصناعية وبجودات مختلفة، ويمكن تنزيل أي من هذه الترددات عبر البيانات التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: SD.

شخصيات مشهورة في قناة طيور الجنة

تتمتع قناة طيور الجنة بفريق عمل مميز يحرص على تقديم أفضل البرامج والأغاني المخصصة للأطفال بدون أي مشاهد غير لائقة أو عنف، وتضم القناة مجموعة من أبرز المنشدين العرب الذين يقدمون هذا المحتوى ومن أشهر هؤلاء المنشدين هم:

مالك القناة خالد مقداد.

مراد شريف.

براء العويد.

جنى وعصومي ووليد آل مقداد.

مميزات قناة طيور الجنة 2024