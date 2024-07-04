نزلها واتفرج علي المغامرات.. تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية 2024

يبحث الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري، حيث أن قناة توم وجيري هي واحدة من القنوات الممتعة التي نالت إعجاب العديد من الأطفال ولديها قاعدة كبيرة من المتابعين في الوطن العربي لذلك، يرغب العديد من الجماهير العربية في تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتوفرة لهذا السبب، سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتيح لكم مشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لأطفالكم على مدار 24 ساعة.

تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024

يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة التي أحبها العديد من الأطفال، وأصبحت من القنوات المفضلة لديهم بعد تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، والتفاصيل كالآتي:

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات

إليك تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديدة

إذا كنت ترغب في تحميل قناة توم وجيري لأطفالك، يجب عليك اتباع بعض الخطوات وهي تشمل ما يلي: