نزلها واتفرج علي المغامرات.. تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية 2024

يبحث الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري، حيث أن قناة توم وجيري هي واحدة من القنوات الممتعة التي نالت إعجاب العديد من الأطفال ولديها قاعدة كبيرة من المتابعين في الوطن العربي لذلك، يرغب العديد من الجماهير العربية في تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية المتوفرة لهذا السبب، سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتيح لكم مشاهدة جميع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لأطفالكم على مدار 24 ساعة.
تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024
يمكن متابعة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة التي أحبها العديد من الأطفال، وأصبحت من القنوات المفضلة لديهم بعد تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، والتفاصيل كالآتي:
- تردد القناة: 12149.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة: SD.
ضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات
إليك تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي عرب سات:
- تردد القناة: 11315.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة القناة:SD.
كيفية تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديدة
إذا كنت ترغب في تحميل قناة توم وجيري لأطفالك، يجب عليك اتباع بعض الخطوات وهي تشمل ما يلي:
- اضغط على القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- ثم انقر على إدارة الإعدادات ثم فتح قائمة الترددات والضغط على زر البحث اليدوي.
- اضغط على خيار إضافة تردد جديد ثم اكتب تردد قناة توم وجيري الجديدة.
- اكتب جميع البيانات بشكل صحيح.
- ابحث على القناة الفضائية.
- ثم اضغط على أيقونة البحث وستحمل قناة توم وجيري على جهازك الشخصي.
- بالتالي يمكن رؤية جميع الأغاني والأناشيد بالإضافة إلى المسلسلات الكرتونية المعروفة.
- كذلك القناة الجديدة توم وجيري المفضلة لطفلك تبث الآن عبر الأقمار الصناعية المتاحة على نايل سات وعرب سات.