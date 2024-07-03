مفيش لا عيش ولا تموين تاني!!.. إلغاء بطاقات التموين عن هؤلاء المواطنين بشكل رسمي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حالات إلغاء بطاقات التموين، ومنع الحصول على الدعم المقرر المتمثل في السلع التموينية وكذلك حصة الخبز، إضافة إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع استمرار صرف السلع التموينية لشهر يوليو، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية بعض الحالات التي يتوقف عنهم الدعم ويتم إلغاء بطاقات التموين.

ما هي حالات إلغاء بطاقات التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بعض الحالات التي يتم فيها إلغاء بطاقات التموين، ومن بينها الأتي:-

في حالة إذا تخطى راتب المتقدم عن 9600 جنيه شهريًا يتم وقف الدعم.

في حالة وصول فاتورة الكهرباء لـ 800 جنيه شهريًا.

كما أن إلغاء بطاقة التموين في حالة امتلاك المستفيد حيازة زراعية بـ 10 أفدنة وكذلك سيارة حديثة من موديل بعد عام 2017.

يتم وقف البطاقة إذا تخطى رأس الشركة عن 10 ملايين جنيه.

إذا لم يقوم بصرف السلع التموينية وكذلك الخبز عن مدة 6 أشهر.

إذا سافر للخارج ولا يزال مدرج ضمن بطاقة التموين.

في حالة وفاة أحد الأفراد يتم سقوطه من بطاقة التموين على الفور.

حقيقة زيادة الدعم التموينية

في تصريحات سابقة، فإن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أكد بأنه لن يتم رفع الدعم التمويني من 50 إلى 100 جنيه في الفترة القادمة، هذا وأنه في حالة وجود أي زيادات أو قرارات من قبل الوزارة سيتم العمل على إعلانها من أجل أن يتعرف عليها جميع المواطنين.