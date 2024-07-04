مهمات جاتا سان اندرياس GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️ + أفضل كودات جي اي أي سان اندرياس هتخليك ملك الجيم بثغرة صغيرة

مهمات جاتا سان اندرياس هي مهمات تعرضها اللعبة على كافة اللاعبين وذلك لتغطية المراحل المختلفة من اللعبة ولضمان البقاء على نفس نقطة الفوز التي حصل عليها اللاعب دون النزول إلى مستوى أدنى، ومن جانبها حددت اللعبة بعض المهام التي يتم عملها بشكل متكرر في كل مرحلة من مراحل اللعبة المختلفة، وهي ما نوضح القول عنه في السطور التالية لهذا التقرير.

مهمات جاتا سان اندرياس

هناك الكثير من المهمات التي تعرضها لعبة جاتا على اللاعبين في بداية كل مرحلة ومن هذه المهامات ما يلي:

مهمة مقبرة الطائرات

يتم العثور على هذه المهمة عند بداية اللعبة حيث يجب على اللاعب أن يقوم بالبحث عن مكان حرف X والذي يوجد في مكان مقبرة الطائرات والتي في حالة اجتيازها سوف يتم توجيهك إلى مهمات أخرى، كما يمكن للاعب شراء المنزل الأزرق بقيمة 80 ألف دولار، وتعد هذه مهمة أخرى.

مهمة Mountain Cloud Boys

وهي تعد من أولى مهمات جاتا سان اندرياس التي يتم فيها مواجهة رئيس العصابة داخل اللعبة، في هذه المهمة يجب على اللاعب أن يبحث عن علامة w وأن يقوم باصطحاب رئيس العصابة حيث العلامة ومن ثم انتظار السيارة حتى تصل إليهم، عليك القيام بقتل بعض من أفراد العصابة، ثم عليك الاتجاه نحو العلامة الصفراء لتكون اتممت مهمتك.

مهمة حرف s العلامة الحمراء

في هذه المهمة يجب على اللاعب أن يقوم بالبحث عن العلامة الحمراء وذلك بعد أن تقوم باصطحاب بايدر إلى صالون الحلاقة، بعد إتمام المهمات المطلوبة من تسريحة الشعر وتناول البيتزا عليك التوجه إلى العلامة الحمراء حيث يحاول بايدر سرقة المحل ولكن صاحب المحل سوف يكون مسلح ويطلق عليكما أسلحة نارية كثيرة عليك التوجه مسرعا نحو السيارة.