تتزايد عمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله والجدير بالذكر أن من أشهر البرامج هو برنامج الرعاية الاجتماعية التي تقدم الدعم المالي لكافة المحتاجين حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب أن ينطبق عليهم الشروط وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد الإعلان عن أسماء المشمولين، حيث قد أعلن المواطنين عن غضبهم من هذا التأخير، وقد صرحت وزارة المالية سابقا أن سبب هذا التأخير هو عدم وجود موارد مالية تكفي لصرف الدعم، كما صرحت أن تقوم دولة ببذل أقصى جهدها للإعلان عن هذه الأسماء في أقرب وقت، وأما عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة كالتالي :

عليك القيام بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

عليك اختيار قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

عليك اختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

عليك بتحديد الوجبة السابعة.

عليك القيام بإدخال بياناتك بشكل صحيح.

عليك الضغط على أيقونة “تحميل الكشوف”.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط حددتها وزارة المالية وهي ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية: