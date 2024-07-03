استمتع بمميزات واتساب الذهبي الرائعة.. طريقة تحميله بطريقة سهلة و بسيطة

يعد تطبيق واتس آب الذهبي هو من أكثر التطبيقات التي حصلت علي نسبة كبيرة من التحميل، و هذا نظرا لأنها تمتلك العديد و الكثير من التحديثات الرائعة و المميزة و التي تعد من أحد التطبيقات التي يحبها الكثير من الأشخاص، و هو نسخة قد تم تعديلها من تطبيق واتس آب الأصلي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي العديد من المميزات الرائعة والمميزة، و التي تجعله يكون الخيار الأمثل للكثير من الأشخاص، و قد قام الكثير من الأشخاص بتحميل هذا التطبيق حيث قد حصل على شهرة واسعة و كبيرة على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحميل واتس آب الذهبي بكل سهولة و بساطة و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات و هى:

أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور أو علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك أكتب إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد أن يظهر التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحميل التطبيق.

انتظر لبعض الوقت و سوف يتم تحميل التطبيق، و قم بعد ذلك بكتابة رقم الهاتف واستمتع باستخدام هذا التطبيق.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

تطبيق واتس آب الذهبي يتضمن علي مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة و من أهم مميزات تطبيق واتس آب الذهبي، هو أنه يمكن للشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يقوم بتغيير الثيمات وكذلك الخلفيات، و هذا من أجل أن يتم تخصيص التجربة الخاصة بهم، و يتميز هذا التطبيق بأنه يقدم واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و أيضا يمكنك أن تقوم بحجب الاعلانات.