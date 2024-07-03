طريقة تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط الواجب توافرها في المتقدمين

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024 والشروط الواجب توافرها في المتقدمين
منحة 300 دينار تونس

في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، فقامت حكومة تونس متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بإطلاق منحة 300 دينار تونس، ليضم عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء محافظات دولة تونس، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم أمام كافة المتقدمين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

طريقة تسجيل منحة 300 دينار تونس

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس أمام جميع المواطنين، وفقًا لما يلي:-

  • أن يتم الانتقال إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
  • ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
  • ليتم اختيار منحة 300 دينار.
  • مع النقر على زر “أنا لست روبوت”.
  • ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في منحة تونس.
  • إرفاق المستندات المعنية.
  • التأكد من صحة البيانات والوثائق.
  • النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط القبول في منحة 300 دينار

حتى يتم القبول في منحة 300 دينار تونس، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة لكي يتم القبول في هذه المنحة، كما يلي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.
  • كما يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم في دولة تونس.
  • ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
  • ألا يقل عمر المتقدم الراغب في تسجيل المنحة عن عمر الـ 18 عامًا.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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