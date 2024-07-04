تابع قبل الحذف.. حلقة جديدة من مسلسل السلطان محمد الفاتح مترجمة بجودة HD خلال قناة الفجر الجزائرية

مسلسل السلطان محمد الفاتح يتناول حياة السلطان العثماني الثامن ومن أبطال المسلسل سلطان اوغلو وسليم برقد وتوبا اونسال بمشاركة السوري غسان مسعود بحيث يقوم بشخصية الصحابي أبو أيوب الانصاري، مع نخبة من الممثلين الأتراك الذين يشاركون في ذلك العمل، وقد وجدنا أنه ينتظر الكثير من المشاهدين عرض المسلسل لمتابعة أحداثه الذي يتم عرضه في الوقت الحالي.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

يتناول المسلسل قصة ملحمة بطولية جديدة للبطل محمد الفاتح بحيث تدور أحداث المسلسل عن فتوحات ذلك البطل في الكثير من الدول، لذلك تنال تلك الأحداث اعجاب الكثير من المشاهدين، وهو سابع سلاطين الدولة الذي تولى فترة الحكم الأولى عام 848 وانتهت عام 849هـ، الفترة الثانية للحكم بدأت في عام 885 ل 886هـ.

واستطاع فتح القسطنطينية وكان توليه للحكم بعد السلطان مراد، وتستعرض حلقات المسلسل الأحداث التاريخية والفتوحات التي قام بها خلال فترة توليه للحكم.

مواعيد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

مع بداية عرض المسلسل وهو يحوز بنسبة مشاهدة عالية من قبل الجماهير فهو يتناول الفتوحات والأحداث التاريخية التي تمت في عهد محمد الفاتح، بحيث يتناول فتح القسطنطينية وهو يضم نخبة كبيرة من الممثلين الاتراك، وبداية العرض كانت الحلقة الاولى يوم 27 فبراير على قناة trt1 التركية، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية من المسلسل كل ثلاثاء في الثامنة مساء.

ومن أبطال المسلسل سركاي شاه أوغلو الذي يقوم بدور السلطان محمد الفاتح وتوبا تنساب في دور مارا خاتون، والممثلة أمينة أون التي تقوم بدور حليمة خاتون، بمشاركة الممثل كنان تشوبان في دور بالي بيه والممثل سليم باريكتدار في دور جاندارلي ومع نخبة كبيرة من الممثلين الأتراك الذين يشاركون في أحداث ذلك المسلسل.