لقد بدأ العد التنازلي.. موعد ايداع راتب حساب المواطن الدفعة الجديدة رقم 80 لشهر يوليو 2024

موعد ايداع راتب حساب المواطن الدفعة 81، ‏حساب المواطن هو من أقوى برامج دعم المحتاجين في المملكة العربية السعودية يقدم مبلغ مالي شهري يحصل عليه جميع المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط في معاد محدد وثابت ولكن في الساعات القليلة الماضية تساءل عدد كبير من المستفيدين عن موعد الحصول على الرواتب الخاصة برنامج الدعم خلال شهر يوليو الحالي لعام 2024، وذلك حتى يتمكن المستفيدين من سد احتياجاتهم والحصول على كافة المستلزمات اليومية.

موعد ايداع راتب حساب المواطن الدفعة الجديدة رقم 80 لشهر يوليو 2024

أن موعد ايداع راتب حساب المواطن الدفعة رقم 80 من برنامج الدعم حساب المواطن يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يوليو 2024، وقامت وزارة الشئون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد محدد لصرف رواتب حساب المواطن لكل دفعة على أن يكون كل يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يتم تقديم أو تأخير الموعد بناءً على الإجازات والعطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في حالة وجود أي أخبار جديدة متعلقة بموعد الصرف سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

‏شروط الحصول على دعم حساب المواطن

‏حتى يتمكن المواطنين من الحصول على دعم حساب المواطن لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط: