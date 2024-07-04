قناة الأطفال المحببة.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات وعرب سات.. نزلها دلوقتي لأطفالك

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية فضائية موجهة للأطفال، هذا وقد نشأت القناة عام 2008، وتهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز وشيق يجمع بين الأغاني والأناشيد والبرامج الكرتونية التي تحمل رسائل أخلاقية وتربوية، تتميز طيور الجنة بجاذبيتها للأطفال من خلال تقديمها لمحتوى يتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم، باستخدام أسلوب مبسط وسهل الفهم.
تردد قناة طيور الجنة عرب سات
قناة طيور الجنة تعتبر من القنوات التلفزيونية المفضلة لدى الأطفال بمختلف أعمارهم، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأناشيد الممتعة التي تجذب انتباه الصغار وتحرص على متابعتها باستمرار، وفيما يلي جدول يوضح تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات:
- القناة: طيور الجنة
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي V
ما هو تردد قناة طيور الجنة على نايل سات؟
تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات في الجدول التالي:
- اسم القناة: طيور الجنة
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11315
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي V
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة عرب سات ونايل سات؟
- البدء من جهاز الاستقبال: أولا، قم بالبحث عن زر القائمة أو الإعدادات الموجود على جهاز الاستقبال الخاص بك، واضغط عليه للدخول إلى القائمة الرئيسية.
- الدخول إلى الإعدادات: ضمن القائمة الرئيسية، ابحث عن خيار الإعدادات المتاح ضمن مجموعة من الخيارات المتنوعة، واضغط عليه لفتح قائمة الإعدادات.
- التوجه إلى الترددات: اختر خيار الترددات والذي يمكنك من إضافة أو تعديل الترددات الخاصة بالقنوات.
- إضافة قناة جديدة: في هذه الخطوة، اضغط على خيار إضافة قناة.
- إدخال بيانات القناة: استخدم الجداول الموضحة في الأعلى لإدخال معلومات التردد الخاصة بقناة طيور الجنة، بما في ذلك التردد، معدل الترميز، والاستقطاب.
- البحث عن القناة: بعد إدخال المعلومات الصحيحة، اضغط على زر بحث لبدء عملية البحث عن القناة، انتظر بضع لحظات بينما يقوم جهاز الاستقبال بالبحث.