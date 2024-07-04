قناة الأطفال المحببة.. تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات وعرب سات.. نزلها دلوقتي لأطفالك

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية فضائية موجهة للأطفال، هذا وقد نشأت القناة عام 2008، وتهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز وشيق يجمع بين الأغاني والأناشيد والبرامج الكرتونية التي تحمل رسائل أخلاقية وتربوية، تتميز طيور الجنة بجاذبيتها للأطفال من خلال تقديمها لمحتوى يتناسب مع اهتماماتهم وأعمارهم، باستخدام أسلوب مبسط وسهل الفهم.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

قناة طيور الجنة تعتبر من القنوات التلفزيونية المفضلة لدى الأطفال بمختلف أعمارهم، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأناشيد الممتعة التي تجذب انتباه الصغار وتحرص على متابعتها باستمرار، وفيما يلي جدول يوضح تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات:

القناة: طيور الجنة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي V

ما هو تردد قناة طيور الجنة على نايل سات؟

تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على نايل سات في الجدول التالي:

اسم القناة: طيور الجنة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة عرب سات ونايل سات؟