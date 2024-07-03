تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024 لمتابعة برامج الاطفال الممتعة والكرتون بجودة HD.. اشارة قوية

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024 لمتابعة برامج الاطفال الممتعة والكرتون بجودة HD.. اشارة قوية
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024 لمتابعة برامج الاطفال الممتعة والكرتون بجودة HD.. اشارة قوية

يزداد البحث عن تردد قناة وناسة قناة الاطفال الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهور الأطفال في الوطن العربي، حيث تقوم القناة بعرض فقرات وأغاني خاصة بها لا تجدها إلا على شاشة القناة، تلك الأغاني الشهيرة واللطيفة والتي تعلق في ذهن الأطفال وحتى الكبار بسبب إيقاعها الخفيف وكلماتها السهلة، ومن أهم أبطال القناة والتي يعشقها الجميع هي شخصية لولو الشطورة.

تردد قناة وناسة

مع بداية الاجازة الصيفية أخذت محركات البحث تزداد بشكل كبير في البحث عن تردد قناة وناسة والقنوات الفضائية الأخرى، ويتمثل تردد القناة على الاقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

  • اسم القناة هي قناة وناسة كيدز.
  • اسم القمر الصناعي هو نايل سات.
  • تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي هو 11430.
  • استقطاب اتجاه القناة  أفقي.
  • معدل ترميز القناة 27500.
  • أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

  • اسم القناة هو وناسة كيدز.
  • اسم القمر الصناعي هو عرب سات.
  • تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.
  • أما استقطاب القناة فهو عمودي.
  • وبالنسبة لمعدل ترميز القناة  فهو 27500.
  • أما بالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

مميزات قناة وناسة

بعد أن وضحنا بالتفصيل تردد قناة وناسة نوضح لكم أهم المميزات التي جعلت قناة وناسة من القنوات المهمة والجميلة والتي يعشقها الكثير من الأطفال في الوطن العربي:

  • القناة  يتم بثها بشكل مجاني تماما فلا يحتاج أي مشاهد لدفع رسوم لمشاهدة محتواها المتميز.
  • القناة تقوم بعرض أغاني حصرية لا توجد في أي قناة آخرى من سلسة أغاني شخصية لولو المحبوبة.
  • تقوم القناة ببث فقراتها وبرامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو توقف.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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