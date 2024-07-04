فرح أطفالك وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة من خلال التردد الجديد2024 بجودة ممتازه

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرح أطفالك وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة من خلال التردد الجديد2024 بجودة ممتازه

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية رائعة تعد من أبرز القنوات الفضائية التي حصلت على شهرة واسعة، و ذلك لأنها تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال التي تتميز بأنها مميزة و رائعة، و تهدف إلى مساعدة أولياء الأمور علي تربية الأطفال و ذلك علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائية بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

قامت قناة طيور الجنة بتحقيق نجاح كبير و عظيم و ذلك من خلال القيام بإنشاء العديد من البرامج التي تهدف إلي تعليم الأطفال، و يستطيع الكثير من الأشخاص أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة طيور الجنة: 11274.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تم إصدار قناة طيور الجنة و ذلك منذ فترة طويلة، و قد كانت تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تهدف إلى تعليم الأطفال العديد من الأمور، و تنمية مهارات الاطفال و تقوية تفكيرهم الإبداعي و التنموي، و تهدف إلى تقديم البرامج التي تهدف إلي زيادة الذكاء و كذلك التفكير الاستراتيجي وهذا يساعد على التربية الإيجابية للاطفال.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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