فرح أطفالك وابسطيهم.. تردد قناة طيور الجنة من خلال التردد الجديد2024 بجودة ممتازه

قناة طيور الجنة هي قناة فضائية رائعة تعد من أبرز القنوات الفضائية التي حصلت على شهرة واسعة، و ذلك لأنها تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال التي تتميز بأنها مميزة و رائعة، و تهدف إلى مساعدة أولياء الأمور علي تربية الأطفال و ذلك علي العقيدة الإسلامية و التربية الصحيحة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائية بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

قامت قناة طيور الجنة بتحقيق نجاح كبير و عظيم و ذلك من خلال القيام بإنشاء العديد من البرامج التي تهدف إلي تعليم الأطفال، و يستطيع الكثير من الأشخاص أن تقوم بتحميل قناة طيور الجنة علي القمر نايل سات، و ذلك من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

تم إصدار قناة طيور الجنة و ذلك منذ فترة طويلة، و قد كانت تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تهدف إلى تعليم الأطفال العديد من الأمور، و تنمية مهارات الاطفال و تقوية تفكيرهم الإبداعي و التنموي، و تهدف إلى تقديم البرامج التي تهدف إلي زيادة الذكاء و كذلك التفكير الاستراتيجي وهذا يساعد على التربية الإيجابية للاطفال.