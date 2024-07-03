شروط سكنات عدل 3 في الجزائر 2024 inscription.aadl.dz وكيفاش نحجز

نشارك معكم شروط سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة السكن والعمران والمدنية في الوقت الحالي، حيث يترقب العديد من المواطنين الجزائريين فتح التسجيل في سكنات عدل 3 لكي يقوموا بتعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وكالة عدل والاستفادة من البرنامج. في الفقرات التالية من هذا المقال، سوف نقدم لكم أهم التفاصيل حول سكنات عدل 3، سواء من حيث الشروط المطلوبة للتسجيل أو المواعيد الرسمية لتعبئة الاستمارة الإلكترونية.

شروط سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

أوضح السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدنية، شروط التسجيل في سكنات عدل 3. ومن أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين الجزائريين.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عامًا.

يجب أن يكون الدخل الخاص بالزوج أو الزوجة أو كلاهما معًا أكبر من 24 ألف دينار جزائري.

يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة قد امتلكا عقارًا ذو طابع سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء سواء عن طريق الملكية أو الحيازة.

يجب ألا يكون الزوج المتقدم أو زوجته قد استفادا من أي مبالغ مالية مقدمة من الحكومة الجزائرية لبناء مسكن.

يمكن الاستفادة من سكنات عدل مرة واحدة فقط.

رابط تسجيل سكنات عدل AADL 3

وفرت وزارة السكن والعمران والمدنية رابطًا إلكترونيًا للمواطنين للتسجيل في سكنات عدل 3. يمكن للمتقدمين الدخول إلى الموقع الخاص بوكالة عدل في المواعيد الرسمية المقررة للتسجيل والضغط على الاستمارة الإلكترونية لكتابة كافة البيانات المطلوبة. من خلال هذا الرابط، يتم إرسال الطلب بشكل صحيح إلى الجهات المختصة لدراسته والرد عليه.

موعد سكنات عدل 3

أعلنت وزارة السكن والعمران عن مواعيد التسجيل في سكنات عدل 3. الفترة الأولى للتسجيل تبدأ في الساعة التاسعة مساءً من يوم 5 يوليو 2024 وتستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم 6 يوليو. الفترة الثانية للتسجيل تبدأ في الساعة الثامنة صباحًا يوم 6 يوليو 2024 وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.