الوجبة السابعة.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 في دولة العراق في عموم المحافظات.. طريقة الأستعلام وشروط الحصول عليها

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ‏الرعاية الاجتماعية هي واحدة من مصادر الدعم المقدمة لجميع الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل في العراق ومع اقتراب موعد الإعلان عن الأشخاص المقبولين في الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة رقم سبعة الكثير من الأشخاص المتقدمين يتساءلون عن أسماء الأشخاص المقبولين للحصول على الدعم وذلك كشكل من أشكال المساندة الخاصة بالحكومة العراقية للمواطنين للتغلب على كافة الصعوبات الخاصة بالمعيشة وارتفاع الأسعار الذي يعيش فيه العالم كله.

‏الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

‏لكي يتم التعرف على كافة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية يتم اتباع الخطوات التالية:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

‏يتم تسجيل الدخول على المنصة بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

‏بعد ذلك قم بالدخول على القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

‏بعد ذلك يتم تحديد رقم الوجبة.

‏ يتم كتابة اسم المحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

‏يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة أمامك على الموقع في الخانات الصحيحة.

يتم الضغط على الاستعلام حتى تظهر لك قائمة الأسماء المقبولة قم بتحميلها على جهازك بصيغة ال PDF.

‏ثم في النهاية بعد اكتمال التحميل ابحث عن الاسم المطلوب لمعرفة إذا كان موجود من ضمن القائمة أم لا.

‏شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

‏حتى يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط في الشخص وهي: