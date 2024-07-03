“ألف مليون مبروووك” نتيجة الشهادة الاعدادي في ليبيا ظهرت بالدرجات 2024.. دخل رقمك وأعرف نتيجتك

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول نتيجة الشهادة الاعدادي في ليبيا بمختلف المدارس، حتى أن هذه المرحلة الدراسية تضم عدد كبير من الطلاب والطالبات في مدارس ليبيا، فضلاً عن أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإطلاع على النتائج دون أي مشكلات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي في ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية تحت إشراف الدكتور موسى المقريف، عن نسبة النجاح للعام الجاري عالية بشكل كبير عن العام الماضي، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب التظلم مباشرة في غضون ساعات من الألن، بحيث يتم إعادة المواد الراغبين في تحسينها مرة أخرى، حيث إن الوزارة حريصة على مصلحة كافة الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية بحيث يتمكنوا من الدخول إلى المرحلة الجديدة، وفقًا للدرجات التي تم الحصول عليها.

عرض نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

وأطلقت وزارة التربية والتعليم موقعها الرسمي لكي يتم الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية، للتعرف على النتيجة بالدرجات التي تختلف من طالب إلى اخر، وذلك بإتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-