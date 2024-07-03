رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1446 والشروط المطلوبة

يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة الإطلاع على رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1446، والتي تعد من أهم كليات الحرس الوطني والتي تقع في مدينة الرياض وتأسست الكلية في عام 1394 هـ، وتسعى من خلالها لتأهيل الضباط العسكريين في عدد من التخصصات العلمية والعملية، وتقدم الكلية عدد من البرامج التعليمية ومن أبرزها برنامج الطيران العمودي وبرامج الدراسات العليا والدبلوم العالي في القيادة والأركان، وإذا كنت ترغب في التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1445، والشروط المعلن عنها فسوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية….

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وأعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصل سعودي ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم ولا يقل وزنه عن 52 كيلو.

أن يكون المتقدم طيب السمعة وحسن الأخلاق.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة في التخصص العلمي، (المسار العام أو علوم الحاسب والهندسة أو الصحة والحياة).

أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية.

خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية