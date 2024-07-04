“الحلقات الأولى الحصرية“ تابع مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مدبلج على القنوات الفضائية بجودة hd

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات التي يتم عرضها منذ خمس سنوات وعلى الرغم من هذا لم يمل منه المتابعين وهما الآن في عرض الموسم الجديد منه والذي من المقرر أن يتم عرضه في خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر هذا هو الموعد الرسمي للموسم الجديد كل عام، وذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أعلنت الجهات الفنية المسؤولة أنه يتم تصوير مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 هو من المسلسلات التركية المفضلة عند الكثير حيث أنه يتابعه ملايين المشاهدين من مختلف الدول العربية، تدور قصة المسلسل حول القائد عثمان والذي قام بتأسيس الدولة العثمانية، كما أن المسلسل يوضح أيضا كافة المعارك والصراعات التي خاضتها الدولة، ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يوضح سلسلة من الصراعات الجديدة والتي من المقرر أن يفوز بها عثمان أرطغرل كعادته.

القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس يوم واحد في الأسبوع ويوجد عدد كبير من القنوات التي حازت على حقوق نشر المسلسل والتي من أبرزها:

قناة آي تي في التركية

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة التركية ويمكنك ضبط القناة ومتابعة مسلسل قيامة عثمان من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اليرموك

وهي من القنوات التي تقوم ببث المسلسل ويمكنك استخدام ذلك التردد عند استقبالها:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم القناة بعرض المسلسل باللغة العربية ويمكنك تنزيلها من خلال استخدام التردد التالي: