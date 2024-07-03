“فرقع فرقع يا فشار” التقط الآن تردد قناة وناسة بيبي 2024 Wanasah TV للاستمتاع بالأغاني المسلية والمرحة بجودة HD

تردد قناة وناسة بيبي 2024 من الترددات التي يبحث عنها الأمهات والآباء باستمرار، وهذا لكونها واحدة من قنوات الأطفال المميزة والمسلية، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من المغامرات المختلفة والمتنوعة من خلال أغانيها الممتعة والمميزة والبرامج المختلفة، وتتميز القناة بتوفير محتواها بجودة عالية من الصوت والصورة، كما توفر محتواها على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كافة المعلومات الخاصة بتلك القناة وكيفية استقبالها على شاشة التلفزيون.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية التي يتضاعف البحث عنها بشكل متكرر من قبل الأمهات والآباء، وهذا حتى يستمتع أطفالهم بكل ما تقدمه القناة من أغاني ترفيهية ومرحة وأناشيد دينية تعلم الأطفال الصفات الحسنة والسلوكيات الصحيحة، ومن أجل استقبال القناة لابد من معرفة التردد الخاص بها وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

يمكن أيضاً استقبال تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات والذي يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

كيفية استقبال قناة وناسة على التليفزيون

يمكن للجميع التقاط تردد قناة وناسة الجديد بسهولة جداً من خلال الخطوات التالية: