مدفوعة الأجر.. هل رأس السنة الهجرية 2024-1446 إجازة للبنوك؟

يرغب العديد من المواطنين بمعرفة هل رأس السنة الهجرية إجازة للبنوك، وذلك لمعرفة وقت الإجازة للبدء في تنفيذ المعاملات البنكية قبل أن تقدم إلى الموظفين والعاملين داخل البنوك، والتي يصعب تنفيذها في حال وجود عطلة رسمية لهم، حيث سيتم الاحتفال بالعديد من الإجازات خلال تلك الفترة، ومن أبرز تلك الإجازات هي إجازة السنة الهجرية التي سيتم تقديمها في يوم الاثنين الذي يوافق الثامن من شهر يوليو.

موعد إجازة البنوك في رأس السنة الهجرية

من خلال البحث في جوجل وتدوين هل رأس السنة الهجرية إجازة للبنوك ستتمكن من معرفة الرد الصحيح على ذلك، حيث قد تم التوضيح من قبل هيئة البنك المركزي عن الإجازات التي تقدم إلى جميع العاملين والموظفين طوال العام، والتي تؤدي إلى غلق جميع المعاملات البنكية، والتي يتم استئنافها فور انتهاء الإجازة.

لكن أكد هيئة البنك المركزي أنه لم يتم طرح أي قرار بخصوص الإجازة حتى الآن، لكن المتوقع تقديم إجازة، وذلك بعد تقديمها في العديد من الهيئات الحكومية لكن سيتم تقديم الإجازة في يوم الخميس الذي يوافق 11 يوليو، وذلك تبعا للقرار الوزاري الذي يشير إلى ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في حال مصادفتها وجاءت في منتصف الأسبوع، وجاء هذا القرار حتى يمنع تعطل الجهات الحكومية في منتصف الأسبوع.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024

الكثير من التفاصيل الخاصة بالسنة الهجرية تم توضيحها من قبل الحكومة، حيث أبرز تلك التفاصيل أن تلك الإجازة تقدم إلى العاملين مدفوعة الأجر في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء هذا القرار ضمن الضوابط التي تم تحديدها في عام 2016 تبعا لقانون الخدمة المدنية برقم 81، حيث لن يتم خصم أي جزء من مرتب الموظف في حال تغيبه عن العمل في هذا اليوم.