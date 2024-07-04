“من النهاردة محدش هيقدر يعملك بلوك”.. نزل الآن واتساب ابو عمر الذهبي على هاتفك.. وهذه هي طريقة التنزيل

يعتبر واتساب عمر الذهبي من أهم نسخ الواتساب المعدلة، حيث تتميز تلك النسخة باللون الذهبي ولا تعتبر هذه هي الميزة الواحدة بل توجد مجموعة من المميزات الأخرى التي جعلت عدد كبير يلجأ إلى تحميل تلك النسخة، والفترة الأخيرة نجد أن عدد كبير اتجه للبحث عن موقع مضمون من أجل تحميل النسخة الحديثة التي أعلنت عنها الشركة المطورة الفترة الأخيرة.

مميزات واتساب ابو عمر الذهبي 2024

قبل الخوض في طريقة تنزيل التطبيق هناك بعض المعلومات التي لا بد أن تكون علم بها وهي كالآتي:

يعد أهم تطبيقات المراسلة المطور من تطبيق الواتس آب الأخضر.

تتميز بأنها لها لون ذهبي مميز عكس باقي النسخ.

طور أبو عمر تلك النسخة وهو أحد المطورين اليمنيين.

يمكن عن طريق تلك النسخة مشاركة ملفات ذات حجم كبير تصل إلى 2 ميجابايت.

يتم إرفاق الفيديوهات والصور بأعلى جودة ممكنة.

بإمكان مستخدمي التطبيق إجراء مكالمات فيديو أو صوتية، مع إمكانية القيام بعمل مكالمة جماعية بين 30 شخص.

إخفاء متصل الآن عن الأصدقاء، وإخفاء آخر ظهور لك.

يحافظ على أمان وخصوصية البيانات.

ولكن هناك عيب في هذا التطبيق هو أنه ليس له موقع رسمي مثل باقي التطبيقات، بالتالي قد تحدث بعض الأعطال الفنية في التطبيق بالإضافة إلى سهولة اختراق الخصوصية الخاصة بالمستخدم في بعض الأوقات.

طريقة تحميل واتساب ابو عمر الذهبي

قد يعتقد البعض أن الحصول على التطبيق صعبة للغاية، بسبب عدم توفر موقع رسمي يمكن الحصول على التطبيق من خلال ولكن سنوضح لكم الطريقة السهلة في السطور القادمة: