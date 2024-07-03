طريقة الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني 2024 عموم محافظات العراق

أعلنت الإدارة العامة للمرور في العراق، عن معرفة غرامات المرور في محافظات العراق، حيث إن هذه الخدمة تكون إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان أو مقر، بالإضافة إلى أن هذه الخدمة توفر على المواطنين الوقت والجهد اللازم في إنهاء التعرف على الغرامات والمخالفات المرورية، والتعرف على قيمة الغرامة المكلف سدادها عبر بوابة أور الإلكترونية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات معرفة غرامات المرور في العراق

ولكي تتمكن من التعرف على الغرامات المرور بمختلف محافظات العراق، حيث إن هذه الخدمة توفر لجميع المواطنين كافة الإجراءات الخاصة بالمخالفات المرورية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات منصة أور.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

بحيث يتم تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

إدخال المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في معرفة المخالفات المرورية.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بغرامات المرور.

سداد غرامات المرور في العراق

وأصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور في محافظات العراق، وذلك بشكل إلكترونيًا، والقيام بسداد القيمة، كما في الخطوات التالية: –