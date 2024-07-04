زلزال أبو الجديد هيولعها نار 🔥.. مواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus.. امكانيات جبارة بسعر اقتصادي

مواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus، ‏شركة Apple واحدة من أقوى شركات الهواتف المحمولة تقوم دائما بالتجديد في الإصدارات الخاصة بجميع هواتفها وتقوم بإضافة المميزات الرائعة التي تجعل العملاء حريصين على اقتناء هذه الهواتف وشراءها للاستمتاع بالمميزات الموجودة في الهاتف بالإضافة إلى الحصول على سلعة بسعر بسيط جدا مقارنةً بالهواتف الأخرى الموجودة في الأسواق، و يتميز الهاتف بوسائل حماية عديدة تقدم للعملاء وأيضا شكل وألوان مميزة.

مواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus

‏هذا الهاتف يوجد بداخله مجموعة كبيرة من المواصفات المميزة ومن أشهر هذه المواصفات:

شاشة الهاتف من نوع AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ (2412 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل استجابة للمس يصل إلى 240 هرتز، وكذلك الشاشة محمية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

الهاتف به معالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 SoC.

خيارات الذاكرة تشمل 8 جيجابايت من RAM مع تخزين داخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

الكاميرا الخلفية ثنائية، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

بينما الكاميرا الأمامية تكون بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

يتميز بتصميم نحيف بسماكة 7.9 ملم ووزن 177 جرام، مع خيارات الألوان الأزرق والبنفسجي.

الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP69.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة ColorOS.

يدعم الجهاز اتصال 5G و4G على كلا الشريحتين، وWi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.3، وUSB Type-C.

‏سعر هاتف Oppo F27 Pro Plus

‏يتوفر هذا الهاتف في الأسواق العالمية بسعر مميز جدا مقارنةً لجميع المواصفات الموجودة فيه السعر يتراوح من 250 إلى 260 دولار أمريكي.

ومن المنتظر أن يتعلم الأعلان قريبا عن سعر الهاتف في الأسواق العربية في خلال أسبوعين.