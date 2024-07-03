مود اطلانتس الجديد في أنتظارك.. التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3 وكيفية تحميله مجانا للأندرويد والأيفون

التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3، ‏هذا التحديث الجديد الخاص بلعبة بابجي المعروفة منذ أطلقها في عام 2017 فهي حريصة بشكل دائم على التطوير وإدخال التحديثات على اللعبة التي تساعد على زيادة الحماس داخل اللعبة حيث أنه يتم فيه التنافس بين اللاعبين حتى يفوز في النهاية فريق واحد أو لاعب فقط يتمتع بالقوة والقدرة على القضاء على كافة اللاعبين المحيطين به، ويتم ذلك عن طريق استخدام الأسلحة المتطورة والسكنات وكل الإمكانيات الموجودة داخل اللعبة والذي توفرها الشركة الخاصة بها بصورة مستمرة.

التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3 للأندرويد والأيفون

‏يمكن أن يتم تحديث لعبة بابجي للحصول على الإصدار الأخير من اللعبة بخطوات بسيطة جدا يمكن أن يتم تنفيذها على جميع الهواتف لأن اللعبة متاحة للجميع:

‏في البداية من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف سواء Google Play أو App Store يتم كتابة اسم اللعبة في المكان المخصص لعملية البحث وهي PUBG موبايل.

‏يتم الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بعملية التحميل للعبة.

‏بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التحديث حتى يتم تحميل آخر إصدار من اللعبة بكل التطورات الموجودة فيها.

‏بعد الانتهاء من التحديث سوف تستمتع باللعبة بمميزات مختلفة من أسلحة متطورة وكذلك سكنات واستعادة الحياة.

طريقة شحن شدات ببجي في التحديث الجديد PUBG MOBILE 3.3

‏حتى يتم شحن شداد بابجي وهي العملات الموجودة داخل اللعبة التى يمكن من خلالها شراء الأسلحة الجديدة والتطوير من قوة اللاعب وإمكانياته داخل اللعبة حتى يتمكن من الفوز بالقتال في المعركة الأخيرة مع الأشخاص المحيطين به: