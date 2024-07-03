“البسكويت الاقتصادي” طريقة عمل بسكويت ال 7 دقائق في المنزل مقرمش ولذيذ وطازج

يعد بسكويت ال7 دقائق من أشهي وألذ أنواع البسكويت سهل التحضير في المنزل، حيث يتم التجهيز من خلال مقادير بسيطة واقتصادية وغير مكلفة، وفي وقت قياسي يتم الحصول على ذلك البسكويت المقرمش وتناوله مع الشاي أو العصير أو تقديمه للأطفال على وجبة العشاء أو الإفطار أو قبل التمرين أو كسناك عند مشاهدة التلفاز.

مقادير عمل بسكويت ال 7 دقائق في المنزل

تتكون مقادير ذلك البسكويت اللذيذ من مكونات بسيطة واقتصادية وهي كالتالي:

٢ كوب دقيق.

كيس فانيليا

نصف كوب نشا.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة .

كوب سكر بودرة.

ربع كوب زيت

نصف كوب زبدة أو سمنة.

طريقة عمل بسكويت ال 7 دقائق في المنزل

يمكن تحضير ذلك البسكويت اللذيذ من خلال اتباع الخطوات التالية: