الان.. ظهور كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 جميع محافظات العراق

كشفت وزارة الداخلية، عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الخدمة تُساهم بشكل كبير في تعديل البيانات الشخصية والعمل على إرفاق المستندات المعنية بطلب التغيير في هذه الخدمة، حتى أنه يمكنك التعرف على الوجبات التي تم ظهورها، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة

حددت وزارة الداخلية العراقية، مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الانتقال إلى بوابة المواطن الحكومية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالوجبات.

ليتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن المتقدم.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبات الجديدة بالمحافظة ذاتها.

شروط القبول في نقل النفوس بالعراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين ضمن خدمة نقل النفوس شاملة مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-