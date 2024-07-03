“استعلم الان”.. وزارة السكن الجزائرية توضح طريقة تسديد الأقساط وموعد التسجيل في سكنات عدل 3

بعد أن قامت حكومة الجزائر متمثلة وزارة السكن والتعمير بإطلاق مبادرة عدل 3، والذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المقدمة في الجزائر، حيث أن الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو توفير وحدات سكنية مميزة لغير القادرين على امتلاك سكن من المواطنين الجزائريين، ونظرا لأن هذا البرنامج لاقي استحسان الكثير من المواطنين، سوف نقوم بعرض التفاصيل.

ما هو موعد التسجيل في سكن عدل 3

وفقا لما أعلنت وزارة السكن والتعمير الجزائرية بشأن موعد التسجيل في عدن ٣، فإنه سوف يتم فتح باب التقديم يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يوليو 2024، ويكون ذلك في تمام الساعة التاسعة مساء ويستمر حتي الساعة الثالثة صباحا، وابتداء من اليوم الثاني من فتح باب التسجيل ستكون المنصة متاحة للتسجيل من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة السادسة مساء.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

قامت وزارة السكن والتعمير بالجزائر بإتاحة خدمة التسجيل الكترونيا، ولكن هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم اتباعها حتي تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، وإليك الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج سكنات عدل 3، ويكون ذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأول من فتح باب التسجيل.

القيام بإدخال رقم التعريف الوطني وهو 18.

ومن ثم القيام أيضا بإدخال رقم الضمان الاجتماعي.

وبالتالي القيام باختيار المحافظة التي ترغب في تسجيل الوحدة السكنية بها.

القيام بتسجيل رقم الهاتف، ثم القيام بمراجعة جميع البيانات، والتأكد من وضعها في الخانة الصحيحة، وبالتالي التأكد من صحتها.

القيام بالضغط على أيقونة إرسال طلب التسجيل.

الانتظار حتي تظهر نتيجة الطلب.

ما هي طريقة تسديد أقساط سكنات عدل 3

تسدد أقساط عدل 3 عن طريق نظام الادخار السكني لدي البنك الوطني للإسكان، بالإضافة إلى أن السداد تختلف باختلاف صافي الدخل الشهري للمتقدم للحصول على الوحدة.