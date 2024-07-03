صدرت الآن .. نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا بالاسم لجميع المحافظات 2024 “مبروك النجاح”

بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وكذلك رصد الدرجات ينتظر الطلبة والطالبات بجانب أولياء الأمور في دولة ليبيا الكشف عن نتيجه الشهاده الاعداديه للسنه الدراسيه 2024، إذ أن وزارة التربية والتعليم الليبية قد بينت أنه من الممكن لأولياء الأمور والطلبة والطالبات أن يتعلموا عن النتيجة الخاصة بهم من خلال رقم الجلوس بالانتقال إلى موقع الوزارة الرسمي، ومن الجدير بالذكر أنه يتم البحث مرارا وتكرارا عن تلك الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا بالاسم

أوضحت وزارة التربيه والتعليم الليبيه انه من الممكن ان يتم الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه في ليبيا بكل سهولة ويسر بصورة إلكترونية بواسطة رقم جلوس الطالب وذلك بالسير على سلسلة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية عن طريق النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية انتقاء العام الدراسي

الخطوة الثالثة كتابة البيانات المراد منك بشكل صحيح كرقم جلوس الطالب وكذلك رقم القيد

الخطوة الرابعة النقر على أيقونة عرض النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في ليبيا بالتنويه على ان النتائج سوف تكون متوفرة على الموقع الالكتروني المتعلق بها والرسمي بمجرد أن يتم الانتهاء من العمليات الخاصة بتصحيح والمراجعة ،ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالسعي باستمرار إلى تيسير الحصول على النتائج لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن طريق رفع النتائج بصورة مباشرة عن الموقع الخاص بها بعد اعتمادها رسميا.