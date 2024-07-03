تعرف على موعد بداية العام الدراسي الجديد داخل المملكة وما هو جدول الدراسة..؟!

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عبر موقعها الرسمي عن بدء العام الدراسي 1446 وقامت بوضع نظام جديد بالنسبه للفصول الدراسية وهو أن يكون ثلاث فصول وليس إثنان وهذا ما أكدت عليه وسوف يطبق خلال العام الجديد 1446 علي كل المدارس الحكومية وغيرها بينما أعطت حريه الاختيار للجامعات سواء فصلان أو ثلاثة كما هي تشاء.

متي سيبدأ العام الدراسي 1446

لقد نشر مسؤولين التعليم بالسعودية جدول تقويم يوضح ميعاد بدء الدراسه لعام 1446 وتم ذلك عبر موقعها الإلكتروني وذلك في 14 من شهر سفر الهجري ويوافق 18 اغسطس لسنة 2014 ميلاديا بالنسبة لجميع الطلاب ويبدأ العام الدراسي الجديد 1446 بالنسبه للمعلمين والمعلمات في 7 سفر ويوافق هذا اليوم 11 من أغسطس لسنة 2024 ميلاديا كما يبدأ العام الدراسي 1446 لكلا من المشرفين والإداريين و الاخصائيين التربويين وجميع المنتسبين في 29 من شهر محرم الموافق 4 أغسطس لعام 2024 ميلاديا.

جدول الدراسه لعام 1446

وضعت وزارة التعليم في السعودية عبر موقعها الرسمي خطه مناسبه فيما يخص التعليم والدراسه لعام 1446 وذلك في جدول الدراسه وأكدت عن بدأ موعد الدراسه بالفصول الثلاث والعطلات الرسميه للطلاب وهذا الجدول سوف يوضح ذلك:

بداية الترم الثاني، أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي علي الانترنت عن بدء بداية الترم الثاني لعام 1446 في 15 من جمادي الاول 1446 وهذا اليوم سوف يوافق 17 من شهر نوفمبر لسنة 2021 وجدول التقويم به أيضا الإجازات الرسمية للطلاب مثل اجازة نهاية الأسبوع والإجازة ما بين الترم والآخر وينتهي الترم الثاني لعام 1446 في 21 من شعبان و20 من شهر فبراير لسنة 2025.

بداية الفصل الثالث لعام 1446

يبدأ الترم الثالث الدراسي لعام 1446 2 من رمضان يوافق هذا اليوم 2 مارس 2025 ميلاديا وهذا ما جاء بالجدول التقويمي للدراسة وسوف ينتهي الفصل الثالث بعد انتهاء إجازة العيد وذلك في 1 محرم 1447 هجريا الموافق 26 يونيو 2025 كما قال مسؤولون التعليم بالمملكة بأن الوزارة التعليمية هي التي تقرر وتحدد جميع المواعيد والإجازات التي تهم وتخص الدراسه لكافة المدارس.