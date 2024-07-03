سكر وشاي ومكرونة ورز ببلاش!.. الحكومة تُعلن صرف السلع التموينية مجانًا.. أعرف التفاصيل الان

وزارة التموين، تستمر في الوقت الحالي، عن صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2024، فضلاً عن أن هذه السلع يتم توزيعها في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما يشمل نحو 64 مليون مواطن، كذلك فإن عدد البطاقات المتقدمة بلغت نحو 21 مليون بطاقة يتم صرفها بشكل شهري.
صرف السلع التموينية لشهر يوليو
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ نحو 4000 طن سكر على المنظومة التموينية، بما شمل قرابة الـ 3000 زيت يوميًا، هذا وأنه تم العمل على ضخ نحو 1000 مكرونة، إضافة إلى أن هذه المقررات بلغت نحو 31 صنفًا، على أن وصلت قيمة الدعم المخصصة لكل مواطن نحو 50 جنيه لـ 4 أفراد، إضافة إلى أن الأبناء إذا تخطى الـ 4 أفراد ليكون 5 أفراد فإن قيمة الدعم المقرر صرفها تكون 25 جنيهًا.
قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2204
وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية أمام جميع الأفراد، وفقًا لما يلي:-
- وصل سعر كيلو السكر نحو 12.60 جنيه.
- إضافة إلى أن الزيت بلغ 30 جنيهًا بحجم الـ 800 مللي.
- في حين وصل سعر شاي الناعم 40 جم بلغت 15.5 جنيه.
- هذا وأن علبة التونة من وزن 140 جرامًا بلغ قيمتها 18 جنيهًا.
- كما أن سعر المكرونة من وزن الـ 800 جرام بلغت 15.5 جنيه.
- المكرونة من وزن 400 جرام وصل لـ 7.75 جنيه.
- الفول المعبأ وزن بلغ لـ 9 جنيهات.