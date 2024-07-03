سكر وشاي ومكرونة ورز ببلاش!.. الحكومة تُعلن صرف السلع التموينية مجانًا.. أعرف التفاصيل الان

وزارة التموين، تستمر في الوقت الحالي، عن صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2024، فضلاً عن أن هذه السلع يتم توزيعها في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما يشمل نحو 64 مليون مواطن، كذلك فإن عدد البطاقات المتقدمة بلغت نحو 21 مليون بطاقة يتم صرفها بشكل شهري.

صرف السلع التموينية لشهر يوليو

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ نحو 4000 طن سكر على المنظومة التموينية، بما شمل قرابة الـ 3000 زيت يوميًا، هذا وأنه تم العمل على ضخ نحو 1000 مكرونة، إضافة إلى أن هذه المقررات بلغت نحو 31 صنفًا، على أن وصلت قيمة الدعم المخصصة لكل مواطن نحو 50 جنيه لـ 4 أفراد، إضافة إلى أن الأبناء إذا تخطى الـ 4 أفراد ليكون 5 أفراد فإن قيمة الدعم المقرر صرفها تكون 25 جنيهًا.

قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2204

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية أمام جميع الأفراد، وفقًا لما يلي:-