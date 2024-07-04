الآن تقدر تتابع عرض مسلسل المؤسس عثمان مترجمة عبر قناة الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان أحد أشهر المسلسلات التركية في السنوات الأخيرة بجميع أجزائه والذي يتناول حقبة زمنية من التاريخ ويتحدث عن جميع الفتوحات والأحداث التي تمت في هذه الفترة وتم عرض خمسة أجزاء من المسلسل والآن يتم البدء في عرض الجزء السادس من المسلسل وهذا ما ينتظره ملايين المتابعين للمسلسل من تركيا ومختلف الدول العربية حيث شكل هذا المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة وفي الساعات الماضية يلاحظ عمليات بحث متكررة من قبل ملايين المتابعين لمعرفة الموعد الذي سيتم عرض مسلسل الجزء السادس من المؤسس عثمان.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس؟

من المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة واسعة من القنوات التركية وبعض القنوات العربية التي تهتم بمثل هذه النوعية من المسلسلات وبعد العديد من التساؤلات عن القنوات التي ستتولى نقل المسلسل نوضح لكم أبرز هذه القنوات حيث سيتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس من خلال قناة اليرموك الأردنية، بالإضافة إلى قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية.

ما هو موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس؟

من المقرر أن يتم عرض المسلسل على القنوات السابق ذكرها كما سيتم عرض مسلسل المؤسس عثمان عبر شبكة قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية كل خميس في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

نستعرض معكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

● تردد القناة: 11628.

● معدل الاستقطاب: أفقي.

● معدل الترميز: 27500.

● معدل التصحيح: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية

حتى يتمكن متابعي مسلسل المؤسس عثمان من مشاهدة الجزء السادس من المسلسل نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على النحو التالي:

● تردد القناة: 12034.

● معدل الترميز: 27500.

● معامل تصحيح الخطأ: ¾.

● معدل الاستقطاب: أفقي.