30% و 48% .. بعد قرار البنك المركزي “أعلى عائد على شهادات بنك مصر الجديدة 2024 الشهرية”

ازدادت عمليات البحث في الأيام الاخيرة الماضية عن شهادات بنك مصر الجديدة 2024 حيث قام بنك مصر بتعديل واضافة العديد من المزايا الجديدة على شهادات بنك مصر التي تم طرحها خلال شهر مارس 2024 ، وهي شهادات بنك مصر وشهادة القمة وذلك وفق قرارات البنك المركزي الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع مزايا ومعلومات شهادات بنك مصر الجديدة 2024.

شهادات بنك مصر الجديدة 2024

يبحث الكثير من المهتمين بالادخار واستثمار أموالهم في البنوك عن شهادات الادخار الجديدة التي طرحها بنك مصر خلال الشهور الأخيرة الماضية ن والتي تصل قيمة العائد المادي لها إلي 30% بعائد سنوي متناقص وإليكم مجموعة من شهادات بنك مصر بالعملة المحلية التي يمكن شرائها في الوقت الحالي.

شهادة “ابن مصر” تصل قيمة العائد السنوي لها في العام الأول 30% حتى تصل إلى 26% في العام الثالث حيث تصل مدة الشهادة إلي ثلاث سنوات ويمكن شراء الشهادة بحد أدني 1000 جنيهًا.

شهادة “القمة” ومدتها ثلاث سنوات وتصل قيمة العائد المادي لها 21%.

شهادة “طلعت حرب” مدتها سنة واحدة والعائد السنوي لها 27%.

مزايا شهادات بنك مصر الجديدة 2024

يستطيع جميع عملاء بنك مصر الاقتراض بضمان الشهادة وشراء الشهادات الائتمانية ، كما يتيح بنك مصر استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من شراء الشهادة كما يحرص بنك مصر بشكل دائم على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة العملاء على مدار 24 ساعة.