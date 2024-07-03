هاتف بمواصفات عالية وسعر حكاية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Vivo S17 Pro بالأسواق العالمية

تواصل شركة Vivo التميز في عالم الهواتف الذكية عبر إطلاق طرازات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة وأحد أبرز إصداراتها الحديثة هو هاتف Vivo S17 Pro مع تزايد المنافسة في سوق الهواتف الذكية كما يسعى Vivo S17 Pro إلى اقتحام السوق بقوة بفضل مزيج من التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة التي تجعل خيارا مثاليا للكثيرين كما يحتوى الهاتف على العديد من المميزات الأخرى التى سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Vivo S17 Pro

هاتف Vivo S17 Pro اقتحم السوق بقوة بفضل مواصفاته المتميزة وسعره المنافس مما جعله خيارا جذابا للكثير من المستخدمين حول العالم إليك تفاصيل سعر ومواصفات هذا الهاتف في الأسواق العالمية:

يصل حجم الشاشة إلى 6.78 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى 2400 × 1080 بكسل (FHD+)

نوع الشاشة AMOLED.

معدل التحديث 120 هرتز

المعالج MediaTek Dimensity 8200

الهاتف ثماني النواة

التردد يصل إلى 3.1 جيجاهرتز

الذاكرة العشوائية (RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

التخزين الداخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل

زاوية واسعة 12 ميجابكسل

ماكرو 2 ميجابكسل

تصل دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 32 ميجابكسل

تصل سعة البطارية الى 4600 مللي أمبير

نظام التشغيل للهاتف Funtouch OS 13 استنادا إلى أندرويد 13

منفذ الشحن USB Type-C

مكبرات صوت ستيريو منفذ سماعات 3.5 مم

سعر هاتف Vivo S17 Pro

يختلف سعر Vivo S17 Pro بناء على السوق والإصدار (RAM والتخزين الداخلي) لكن بشكل عام يتراوح السعر العالمي بين: